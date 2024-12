Tombolata con ragazzi dei rioni Sperone e Roccella a Palermo

Un clima di gioia e condivisione nei quartieri Roccella e Sperone di Palermo grazie alla tombolata organizzata ieri, dalla Fondazione Tommaso Dragotto nell'ambito dell'iniziativa "Magico Natale". Un evento che ha visto la partecipazione entusiasta di tanti bambini, che si sono ritrovati nei locali della parrocchia di Corso dei Mille, per trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento, dell'allegria e della solidarietà. La tombolata, organizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, era stata preceduta, in mattinata, dal concerto della Toys Orchestra del Teatro Massimo presso la hall del IV piano dell'ospedale pediatrico "Di Cristina" della città, al quale hanno assistito i piccoli pazienti ricoverati.

Presenti alla tombolata il parroco Don Ugo Di Marzo, che ha espresso tutta la propria gratitudine agli organizzatori, e il Maestro Marco Betta, sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo. La collaborazione tra il Teatro Massimo e Don Ugo è infatti molto intensa e riguarda diversi progetti e laboratori musicali.

Tra gli strumenti musicali messi a disposizione dalla Fondazione Tommaso Dragotto tamburelli, chitarre, violini, flauti, glockenspiel, diamoniche, bongos, donati per incoraggiare la creatività e il talento dei più piccoli.

La tombolata solidale rappresenta solo uno degli appuntamenti organizzati dalla Fondazione Tommaso Dragotto durante le festività. Il prossimo appuntamento di "Magico Natale" sarà sabato 4 gennaio alle ore 16 a Palermo con la distribuzione di giocattoli e regali presso la Life and Life Onlus.



