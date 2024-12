Storie di migranti in presepe fatto dai detenuti carcere Catania

Le storie dei migranti costretti a lasciare la loro terra per povertà o per le guerre, le morti in mare durante il viaggio verso l'Italia ma anche quelle a lieto fine come i bimbi che nascono durante la traversata. Ne parlano i bigliettini con i quali i detenuti del carcere di Catania hanno costellato lun presepe da loro realizzato nella struttura con materiale riciclato e che è stato inaugurato il 17 dicembre scorso. Ne è stata data notizia solamente stamane. Realizzato dai detenuti e dai docenti dei corsi scolastici e del Liceo artistico "Emilio-Greco", che operano da anni nella struttura, i detenuti hanno collocato l'Etna sullo sfondo e alcune barche che approdano simbolicamente nel porto di Catania mentre trasportano la Sacra Famiglia e i Re Magi. Ad arricchire la scenografia infine sono presenti figure legate ai simboli di Catania e della Sicilia: "u liotru" (l'elefante simbolo della città, Colapesce, che sorregge l'Isola; e il ciclope Polifemo, che guarda verso il mare.

La correlazione con la nascita di Gesù e il messaggio di vita, di solidarietà e di speranza che immediatamente si percepisce guardando il presepe e la lunga lettera letta da una detenuta che ha contribuito a realizzarlo hanno commosso tutti i presenti.

Presenti all'inaugurazione, tra gli altri, il Preside del Liceo Artistico "Emilio Greco" Antonio Alessandro Massimino, la Vice Preside Marina Marino, il Corpo docenti, il personale di Polizia Penitenziaria e dell'area educativa dell'Istituto.

La direttrice Nunziella DiFazio, che ha accolto il progetto, ha apprezzato in particolare il messaggio che il presepe vuole trasmettere "a sostegno - si legge in una nota della Casa Circondariale - delle categorie svantaggiate, tra cui gli stranieri, che non fanno parte di progetti inclusivi e nei confronti dei quali il carcere si deve adoperare per offrire opportunità di inserimento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA