Palazzina dello spaccio a Catania, anche 'drug room', 2 arresti

I carabinieri a Catania hanno arrestato due persone, rispettivamente di 41 e 18 anni, che avevano trasformato un'intera palazzina di due piani del quartiere San Cristoforo in una piazza di spaccio con una stanza con un vasto assortimento di stupefacenti e di una 'drug room' per la clientela. Il tutto era protetto da 11 telecamere. I militari sono riusciti ad entrare fingendosi acquirenti. Dopo aver varcato tre porte di ferro hanno trovato una stanza con un grande tavolo in legno con diverse dosi di cocaina, crack e marijuana tutte già confezionate e 500 euro in contanti. Nella 'drug room' sono stati sorpresi tre giovani intenti a fumare marijuana, che sono stati segnalati alla Prefettura.



