Tutti in fila per il mausoleo dei Florio

''I leoni di Sicilia'', dal bestseller firmato da Stefania Auci alla serie pluripremiata diretta da Paolo Genovese e interpretata da Miriam Leone e Michele Riondino, la storia dei Florio è diventata sempre più popolare e in tantissimi si sono presentati al cimitero monumentale di Santa Maria di Gesù per una visita alla tomba dove riposano le spoglie della famiglia.

I visitatori hanno ascoltato con attenzione la storia dei Florio, tra le tombe monumentali, si sono scattati selfie e foto davanti al leone a guardia della cappella. Una coda infinita, inattesa, paziente, ordinata e rispettosa, oltre 1200 persone hanno preso d'assalto ieri il cimitero di Santa Maria di Gesù per rendere omaggio ai Florio e ascoltare il racconto della loro epopea dinanzi al mausoleo che accoglie le tombe. Per la prima volta il Comune, con Le Vie dei Tesori, ha reso possibile gettare uno sguardo all'interno dell'imponente cappella, che è una vera opera d'arte: sulle prime lapidi si leggono i nomi di Ignazio, Vincenzo e Franca Florio. Il percorso è stato curato da Alida Fragale, storica dell'arte, presidente dell'associazione Amici delle Vie dei Tesori e guida turistica, che ha costruito questa passeggiata corale con Mauro Costa della Biblioteca Sciascia, e il docente di Storia dell'arte dell'Università di Palermo Pierfrancesco Palazzotto; l'attrice Stefania Blandeburgo si è celata più volte sotto il nero mantello di un'antenata di Laura Lanza, baronessa di Carini, per raccontare le sue conversazioni con donna Franca Florio nell'Aldilà (il testo è dello scrittore Piero Longo).

Un progetto che dichiara a chiare lettere che il cimitero di Santa Maria di Gesù ha tutte le potenzialità (e il fascino) per diventare un percorso turistico, e il grande successo di questo primo step lo conferma: è partito proprio con la firma del protocollo di intesa tra il Comune rappresentato dall'assessore al Turismo Alessandro Anello, la Fondazione Le Vie dei Tesori con il presidente Laura Anello, e i rappresentanti delle tre associazioni di guide turistiche AGT (Marina Di Cristina), GTA (Massimo Saccone) e GTI (Alessandro Troia). Presenti anche l'assessore ai Lavori pubblici con delega ai servizi cimiteriali, Salvatore Orlando;Il progetto aiuterà a far rinascere anche il convento di San Benedetto il Moro dopo l'incendio che ha distrutto la chiesa nell'estate di due anni fa: ieri sono state molto apprezzate le visite condotte dai tanti volontari del quartiere.



