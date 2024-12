Scuola: Pacifico (Anief), 2mila assunzioni goccia nell'oceano

"Nella legge di Bilancio sono previste duemila ulteriori assunzioni di insegnanti di sostegno del prossimo biennio, ma è una goccia nell'oceano perché abbiamo più di 120 mila insegnanti precari, supplenti, che sono chiamati su posti in deroga all'organico di diritto". Lo dice Marcello Pacifico, presidente nazionale dell'Anief (Associazione nazionale insegnanti e formatori). "Il problema - spiega - è che il 50% di questi posti è in deroga ed è questo che va a minare la continuità didattica. Tutto ciò fa acuire la denuncia che da anni abbiamo presentato al Parlamento, alle istituzioni europee sia sull'abuso dei contratti a termine sia sulla violazione della carta sociale europea dei diritti allo studio degli alunni con disabilità".

Pacifico entra poi nei particolari della vertenza, rimarcando il fatto che "l'Italia è stata deferita dalla Commissione europea, in corte di giustizia europea, perché non ha ancora introdotto nel suo ordinamento quelle norme europee vecchie di 25 anni che vorrebbero evitare l'abuso dei contratti a termine, sanzionare questo abuso e garantire anche il principio di trattamento tra personale precario e personale di ruolo".

"Purtroppo - continua Pacifico - dalla direttiva europea del 1999 ad oggi niente è cambiato se non nelle aule dei tribunali, quello sì, grazie alle battaglie che Anief ha portato avanti nei tribunale, in corte di giustizia europea, in Cassazione, in Corte costituzionale ottenendo tante vittorie che hanno portato a tanti risarcimenti".

Nel mirino del sindacato c'è sempre la legge di bilancio.

"Ancora una volta, purtroppo, si portano avanti tagli, non solo per tutta la pubblica amministrazione - conclude Pacifico - ma anche nella scuola: 5.000 posti di insegnanti in meno per via della denatalità e 2.000 posti in meno di Ata amministrativi rinviati di un anno. Sarebbe importante utilizzare proprio il tema della denatalità per dotare di maggiori organici le nostre scuole, i nostri territori che purtroppo già hanno subito un ridimensionamento scolastico, con il taglio delle sedi di presidenza".



