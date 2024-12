Anief, '20mila ricorsi del personale precario della scuola'

"In questo momento sono in corso di deposito più di 20.000 ricorsi del personale della scuola per riconoscere al personale precario la carta del docente, le ferie non retribuite, gli scatti di anzianità e i risarcimenti legati all'abuso dei contratti a termine, la ricostruzione di carriera". Lo dice Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato della scuola Anief.

"Sono tutte voci che riguardano la discriminazione reale tra personale precario e di ruolo, che non riusciamo a fare per contratto perché non ci sono risorse nell'atto di indirizzo - continua il presidente di Anief - grazie alle nostre battaglie, negli ultimi due anni abbiamo fatto restituire a più di 10.000 mila precari, oggi di ruolo, più di 25 milioni di euro. Questo significa che si può ottenere giustizia nei tribunali, ma l'Italia dovrebbe cambiare le norme. Noi chiediamo - conclude Pacifico - un doppio canale di reclutamento, che vada a evitare l'abuso dei contratti, e uno specifico indennizzo che venga dato automaticamente dopo 36 mesi di servizio come supplente".





