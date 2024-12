A Custonaci torna il presepe vivente nella Grotta Mangiapane

Il presepe vivente di Custonaci (Trapani), giunto alla sua 40/ma edizione, individuato dalla Regione Siciliana come uno dei cento eventi dal grande richiamo turistico, ritorna dal 25 al 29 dicembre e poi ancora dal 4 al 6 gennaio. La manifestazione, istituita nel 1983, organizzata dall'associazione "Museo Vivente" punta a valorizzare e promuovere il patrimonio materiale e immateriale della Sicilia.

La "Grotta Mangiapane" è uno dei siti minori del parco archeologico di Segesta e nel corso degli anni, andando ben oltre il periodo natalizio, ha avuto modo di inserirsi in un circuito culturale tematico, con lo scopo di incrementare l'attrattività turistica del Trapanese. "Il nostro presepe vivente - dice Fabrizio Fonte, sindaco di Custonaci - è una straordinaria opportunità per attrarre, durante il periodo natalizio, migliaia di visitatori lungo le vie della nostra città. L'avvio del percorso, non a caso, è previsto a partire proprio dal centro storico, ai piedi del celebre Santuario mariano, illuminato a festa dai tradizionali addobbi natalizi.

Verrà allestito - aggiunge Fonte - un caratteristico villaggio di Natale, che rappresenta una sorta di vetrina delle principali tipicità enogastronomiche e artigianali del territorio, mentre per i più piccoli sono in programma animazioni e spettacoli legati al clima natalizio. Per Custonaci è un momento importante in quanto sostiene, da un lato, l'economia locale destagionalizzando i flussi turistici, mentre, dall'altro, sviluppa in prospettiva una particolare tipologia di turismo che mira a valorizzare, mettendo in mostra una delle principali bellezze naturali presenti sul territorio, la storia e il patrimonio culturale della Sicilia di un tempo. La manifestazione - conclude il sindaco - che cresce di anno in anno, non smette mai di affascinare tutti coloro che percorrono, con gli occhi sgranati dalla meraviglia, le acciottolate viuzze della Grotta Mangiapane".



