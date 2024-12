Morta Eliana Calandra, ex direttrice archivio storico Palermo

E' morta Eliana Calandra, 69 anni, già direttore dell'archivio storico di Palermo e del museo Pitrè. "Una grande donna che ha dedicato la sua vita alla cultura, direttrice del Museo Pitré, dirigente dell'Archivio Storico e del Sistema Bibliotecario cittadino, ma anche mamma e nonna presente e dedita alla sua famiglia", come dicono dall'area cultura di Palazzo Ziino. Cordoglio per la scomparsa della dirigente "punto di riferimento per la cultura in città, capace di lasciare un'impronta indelebile all'interno del Comune di Palermo" è stato espresso dal sindaco Roberto Lagalla.

I funerali saranno celebrati alle ore 10.30 di martedì 24 dicembre presso la Chiesa del Cimitero di Sant'Orsola. Per chi volesse dare un ultimo saluto sarà possibile farlo presso la Camera Ardente del Policlinico di Palermo fino a domani mattina.





