Colau miglior direttore italiano corpo di Ballo

Jean Sebastienne Colau, il direttore del Corpo di Ballo del Teatro Massimo di Palermo ha ricevuto il premio GD Awards 2024 come miglior direttore italiano di compagnia di ballo. Un grande riconoscimento al ballerino francese, classe 1977, che si è formato all'Opera di Parigi e poi è stato étoile in Germania e all'Opera Canadese.

Chiamato a Palermo dal soprintendente Marco Betta ha portato il corpo di ballo da 7 a 23 ballerini stabili che tiene il sala prove ogni giorno dalle 10 alle 17, senza sosta. I risultati sono stati evidenti con una stagione tutta dedicata alle favole e allo "Schiaccianoci" che omaggiava Palermo, il suo mare, con i ballerini travestiti da "cannoli", con i tutù disegnati con i colori di una cassata.

"E' stato un vero regalo di natale - racconta Colau - ormai mi sento più palermitano che parigino, qui si lavora benissimo e sono orgoglioso dei progressi del mio Corpo di ballo. Ci siamo dedicati ai classici, perché saper fare i classici e ballare sulle punte consente la vera crescita dei ballerini. Poi verrà anche la danza contemporanea, ma su una base forte che solo il classico può dare. E poi, diciamolo con chiarezza, il pubblico ama la danza classica e va accontentato".

Jean Seb Colau è risaputo non si allontana mai dal suo posto di lavoro, solo ad agosto ha preso due settimane di ferie e a Parigi si è potuto sposare. Adesso pensa a "Il lago dei cigni".





