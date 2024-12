Pranzo solidale al comando regionale carabinieri Sicilia

Pranzo di solidarietà nella caserma Carlo Alberto dalla Chiesa, sede del Comando Legione Carabinieri "Sicilia". Si è tenuto un pranzo solidale "la miglior Arma per donare un sorriso a Natale", voluto e organizzato col contributo di un gruppo di volontari di diverse associazioni. Il comandante, il generale Giuseppe Spina, ha fatto gli onori di casa accogliendo i partecipanti e mettendo a loro disposizione i locali della caserma.

A rendere possibile l'evento un ristoratore che ha donato il catering e l'associazione "Pensiamo in Positivo" che ha intrattenuto gli ospiti, tra cui oltre 40 bambini tra i 7 ed i 14 anni di varie nazionalità, e i volontari che hanno curato l'accoglienza.

L'esperienza di solidarietà ha avuto inizio negli anni del Covid-19, quando la parrocchia di Sant'Espedito ha deciso di organizzare la campagna vaccinale all'interno della chiesa; da quel momento sono state tante le iniziative per arrivare agli "ultimi". Un'ampia squadra composta da volontari medici, parrocchiani, professionisti. Sono nati centri di ascolto e progetti in ambito socio sanitario assistenziale. A far parte di questa rete di volontari per la sanità solidale anche alcune cliniche, che mettono a disposizione la struttura per consentire ai volontari medici e laici di organizzare il funzionamento dei servizi di assistenza.



