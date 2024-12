Crollo torre colpita da fulmine, un ferito resta in ospedale

Solo un uomo si trova ancora ricoverato all'ospedale Civico colpito dai calcinacci che ieri sera si sono staccati dalla torre che si trova nell'atrio della pizzeria la Braciera in Villa in via dei Quartieri dopo essere stata colpita da un fulmine. Il cuoco e altre due donne sono state dimesse dopo essere state visitate e medicate. I feriti hanno subito fratture da scoppio o provocate dai calcinacci.

L'uomo ricoverato è in osservazione perché ha una piccola emorragia cerebrale. I testimoni raccontano che subito dopo che il fulmine ha colpito la torre d'acqua c'è stato un black out che ha reso più complicatI i soccorsi. Alcuni detriti che si sono staccati dalla torre sono finiti sui clienti. Il cuoco sarebbe stato sfiorato da una scarica elettrica senza riportare gravi danni fisici. "Sembrava un'esplosione. Abbiamo sentito un forte boato e poi è andata via la luce. E' stato il caos", hanno raccontato alcuni testimoni. "Nonostante tutto i clienti non si sono fatti prendere dal panico e hanno abbandonato il locale senza creare ulteriori tensioni", aggiungono.

I vigili del fuoco sono ancora nei locali insieme ai tecnici della sovrintendenza di Palermo per verificare le condizioni di sicurezza. Al momento l'uso dei locali è stato vietato. A causa del maltempo si è verificato anche il distacco dell'intonaco dal cornicione Istituto nautico Gioeni Trabia che si trova in corso Vittorio Emanuele.



