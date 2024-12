Open arms: Camps, spiace per persone private della libertà

"Il dispiacere è soprattutto per le persone, che come abbiamo detto dal primo minuto, sono state private della loro libertà. Aspettiamo le motivazioni dei giudici, per valutare se appellare la sentenza come speriamo anche la Procura della Repubblica. Con questo processo, che è unico nella storia italiana ed europea, abbiamo voluto restituire dignità alle 147 persone trattenute a bordo e private della loro libertà per 20 giorni". Così Oscar Camps, fondatore della Ong Open arms dopo la sentenza di assoluzione di Matteo Salvini a Palermo.



