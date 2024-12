Monopattini, multe e denunce a Palermo

Si sono intensificati i controlli della polizia municipale di Palermo per il rispetto delle nuove norme del codice della strada. Un giovane alla guida di un monopattino senza casco, alla vista della pattuglia, ha cercato di darsi alla fuga.

Raggiunto dagli agenti, è stato identificato e deferito all'autorità giudiziaria anche per resistenza. Sono più di 200 i monopattini sanzionati, di cui 40 solo in un punto di controllo in via della Libertà. Gli utenti indisciplinati sono stati multati e hanno terminato il loro noleggio, lasciando sul posto i veicoli in sharing. Il comandante della Polizia municipale Angelo Colucciello esprime "ottimismo sul trend in calo delle infrazioni: dopo appena tre giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme un gran numero di utenti, stimabile nella metà degli utilizzatori, fa ora corretto uso del casco leggero, utilizzabile per i monopattini, confermando l'efficacia dei servizi a tutela della incolumità pubblica" e ribadisce che "obiettivo degli operatori non è multare il cittadino per fare cassa, ma salvaguardare la salute e il rispetto delle leggi".

La polizia municipale, parallelamente ai controlli su strada, ha anche invitato le ditte di noleggio affinché controllino il loro parco mezzi e verifichino il buon funzionamento di luci, freni e dei previsti indicatori di direzione (anche i monopattini già circolanti dovranno esserne muniti entro il gennaio 2024, secondo la Legge 177/2024), ritirando dalla strada i mezzi non idonei, anche al fine di evitare che gli utilizzatori possano incorrere nella sanzione prevista di 200 euro.

Sempre a tutela della salute dei cittadini, specie della fascia più giovane, da ieri sera sono iniziati specifici controlli sull'abuso di alcool e sostanze stupefacenti: squadre specializzate, munite di etilometro, hanno operato sulle direttrici di marcia che portano ai locali della movida cittadina. Ispezioni anche in due locali. 46 i conducenti di veicoli controllati, tre dei quali sono stati trovati alla guida in stato di ebbrezza, due con ritiro della patente. A una giovane motociclista, recidiva per guida senza patente, è stata sequestrata la motocicletta e comminata una sanzione di cinquemila euro.

"I controlli straordinari sull'uso di alcool, stupefacenti e velocità - conclude il comandante - continueranno ogni sera per tutto il periodo natalizio, fino al 31 dicembre".



