Comune Catania torna ad assumere dopo 33 anni, 54 contratti

Hanno firmato i contratti di assunzione e da lunedì saranno in servizio nell'amministrazione comunale di Catania 54 nuove unità di personale a tempo indeterminato, a completamento dell'iter concorsuale avviato nella scorsa primavera. I neo assunti sono stati accolti nel salone Bellini dal sindaco Enrico Trantino e dall'assessore al Personale Viviana Lombardo.

"Tutti voi - ha detto il sindaco Trantino - siete il nuovo carburante di un Comune che da ben 33 anni non faceva assunzioni di personale a tempo indeterminato. Il vostro datore di lavoro sono i cittadini che dovete servire con scrupolo e coscienza nell'interesse di tutti, nessuno escluso. Ringrazio quanti hanno lavorato per concludere in tempi rapidissimi, oserei dire da record, questi concorsi che sono parte anch'essi della tangibile fase di rinascita della città, che con senso di responsabilità stiamo conducendo insieme a ogni organo istituzionale del Comune". In dettaglio, a entrare in servizio nell'apparato burocratico del Comune di Catania sono 28 istruttori tecnici, 16 ragionieri, 4 funzionari contabili e 6 funzionari reclutati tre anni fa dal governo nazionale e ora stabilizzati con procedura di evidenza pubblica. "Una grande emozione - ha detto l'assessore Lombardo - vedere tanti giovani, in gran parte donne, assumere un incarico lavorativo a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione.

Un gruppo di funzionari e impiegati di eccellenza che va a rimpinguare l'organico comunale ridotto ormai a circa 1500 unità, appena un terzo di quindici anni addietro. Ringrazio -ha concluso l'assessore Lombardo- lo staff della Direzione Risorse Umane che ha portato a termine queste procedure concorsuali in soli sei mesi, dimostrando attaccamento al lavoro e cultura del risultato".

Infine, il responsabile a interim della Direzione Risorse Umane Giuseppe Ferraro, ha reso noto, che da lunedì cessa nell'incarico suppletivo ritornando alla guida esclusiva del Gabinetto del sindaco, che nella prossima settimana si concluderanno i colloqui del concorso per gli 80 agenti di polizia locale, che entreranno in servizio a metà gennaio.





