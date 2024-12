A taste of Italy, 4 chef stellati al Mandala club Singapore

Belmond ha avviato una collaborazione esclusiva con il prestigioso Mandala Club di Singapore per un'esperienza di cucina italiana lunga quattro settimane. Dal 14 gennaio al 15 febbraio 'A Taste of Italy' presenterà gli Chef di quattro delle proprietà più iconiche di Belmond in Italia portando gli ospiti a immergersi nel sogno della Villeggiatura italiana. Ogni settimana enogastronomica sarà dedicata alla ricchezza culinaria italiana, abbracciando la cultura e il patrimonio regionale e trasportando gli ospiti attraverso affascinanti racconti di cucina e tradizione.

Partendo da nord, dall'Hotel Cipriani a Venezia, passando per il Castello di Casole in Toscana e dal Caruso in Campania, per arrivare a sud fino al Grand Hotel Timeo in Sicilia, questo viaggio dei sensi è pensato per stuzzicare il palato con sapori autentici da tutta la penisola che celebrano la bellezza dello "slow travel". Quattro gli Chef Belmond che si faranno ambasciatori della cucina italiana a Singapore: Vania Ghedini, head cheffe del ristorante Oro, una stella Michelin, all'Hotel Cipriani di Venezia (dal 14 al 18 gennaio 2025); Roberto Toro, executive chef del ristorante Otto Geleng, una stella Michelin, al Grand Hotel Timeo di Taormina (dal 21 al 25 gennaio); Daniele Sera, executive chef del ristorante Tosca al Castello di Casole, in Toscana (dal 4 all'8 febbraio); ed Armando Aristarco, executive chef del ristorante Belvedere al Caruso, della Costiera Amalfitana (dall'11 al 15 febbraio).

Il Mandala Club di Singapore è un centro nevralgico dove sviluppare connessioni, situato all'interno di un edificio storico sapientemente ristrutturato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA