Pallamano: A1; A Pontinia primo ko per la capolista Erice

Primo doloroso ko nel campionato di A1 di pallamano per la capolista Handball Erice: una sconfitta maturata nei minuti finali, in casa del Pontinia. Le siciliane avevano condotto con sicurezza la gara fin lì, tenendo a distanza di sicurezza le laziali, ma la parte conclusiva del match ha ribaltato i valori, col risultato che la formazione di Erice resta prima in classifica, ma affiancata oltre che dal Cassano Magnago proprio dal Pontinia; rispetto a queste due squadre, però, le Arpie hanno una gara da recuperare.

Prima della lunga pausa per le festività natalizie - si riprenderà domenica 5 gennaio, con la gara casalinga contro Salerno, che ha due punti in meno dell'Erice - le ragazze allenate da Ignacio Aniz Legarra Iñaki tornano sulla terra.

Eppure la concentrazione e l'aggressività di gran parte del match facevano sperare altro. Con tante giocatrici a segno Erice ha concluso il primo tempo i vantaggio per 19-15. Nella ripresa le padrone di casa si sono fatte lentamente sotto, assottigliando lo svantaggio; le ospiti hanno dilapidato il margine, fino a essere raggiunte sul 28-28, a otto minuti dal termine. Poco dopo il sorpasso di Pontinia decide la sfida, le laziali volano sulle ali dell'entusiasmo e gestiscono con maggior raziocinio le ultime fasi del match, portando a casa con merito i due punti.



