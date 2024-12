Scoperte panchina rosa in ospedali Castelvetrano e Trapani

Una panchina rosa 'simbolo' della prevenzione del tumore al seno è stata scoperta stamattina davanti l'ospedale 'Vittorio Emanuele II' di Castelvetrano (Trapani), alla presenza, tra gli altri, del direttore generale dell'Asp Trapani Fernando Croce. La panchina in ferro è stata donata dalla 'Landini', l'azienda che produce trattori e che ha risposto all'appello dell'Asp Trapani in cerca di un partner privato. Una seconda panchina è stata collocata all'ospedale 'Sant'Antonio Abate' di Trapani.

"Queste due panchine hanno un valore altamente simbolico - ha detto il direttore Croce - e il mio grazie va al partner privato che ha manifestato segno di vicinanza nei confronti del reparto di Oncologia del nosocomio di Castelvetrano". L'occasione dell'inaugurazione è servita al direttore generale anche per annunciare il progetto di oncologia integrata che partirà a breve nell'azienda. "Si tratta di un servizio innovativo in Asp Trapani - ha detto Eliana Gucciardo, psicologa - che inizierà a muovere i primi passi con lo scopo di fornire supporto alle classiche terapie anticancro, aiutando il paziente e migliorare la sua qualità della vita".



