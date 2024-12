"La Prova", al Libero di Palermo il rapporto uomo-donna

Una commedia che rivela il confine sottile tra opinioni confuse e verità assolute, affrontando con ironia e intelligenza il complesso gioco di ruoli tra uomini e donne. La Prova, produzione del Teatro Filodrammatici di Milano, porta in scena una satira pungente su sessismo e femminismo, mettendo in luce il contrasto tra parole e fatti. Lo spettacolo sarà in scena domani giovedì 19 dicembre alle 21,15 al teatro Libero, con repliche il 20 e il 21 dicembre, nell'ambito della 57esima stagione internazionale.

La trama ruota intorno a Fede, direttore di un'agenzia di comunicazione, impegnato in una gara per realizzare uno spot contro la discriminazione femminile. Per un incarico così delicato, viene richiamata Tina, una creativa brillante ma dal carattere impetuoso, che in passato ha abbandonato l'agenzia dopo un'accesa discussione con Edo, amministratore dell'azienda e suo ex compagno. Tina, però, è riluttante ad accettare l'offerta: la sera precedente, durante una cena di lavoro, Fede ha avuto un comportamento sgradevole. Da qui prende forma una commedia amara, che, sullo sfondo del fenomeno metoo, intreccia dinamiche spiazzanti e un serrato botta e risposta. Un vortice di battute senza esclusione di colpi che mette a nudo i paradossi e le contraddizioni nei rapporti tra uomini e donne, sollevando inquietanti interrogativi sulle responsabilità e sulle posizioni precostituite.



