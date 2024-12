Coltivazione sulfurea, opere studenti AbaCt a viaraffineria

Si chiama 'Coltivazione sulfurea' una mostra curata da Gabriele Logiudice, organizzata dall'Accademia di belle arti di Catania e da viaraffineria, realtà indipendente no-profit dedicata alla promozione dell'arte e della ricerca contemporanea che la ospita in un suo spazio, aperta dal 20 al 28 dicembre prossimi.

Promossa dai professori Marcella Barone e Gianluca Lombardo l'esposizione rappresenta un'opportunità formativa per glii studenti del corso di Nuovi linguaggi della pittura dell'Accademia. L'iniziativa mira a mettere in contatto diretto i giovani artisti con galleristi, curatori, collezionisti e figure chiave del sistema artistico contemporaneo, permettendo loro di seguire ogni fase della realizzazione di un progetto espositivo, dal concept alla produzione, affrontando tematiche complesse e riflettendo su questioni significative.

Curata da Gabriele Logiudice, la mostra è il risultato di un percorso iniziato a gennaio 2024, un dialogo attivo tra docenti e studenti dell'Accademia e lo spazio viaraffineria. Gli artisti partecipanti - Samuele Angemi, Claudia Di Costa, Carmen Manusia, Giulia Marletta, Francesco Mosca, Selene Pulejo e Lara Schilirò - hanno esplorato il territorio locale, approfondendo i legami storici e culturali con la lavorazione dello zolfo, simbolo identitario della tradizione siciliana. "Coltivazione sulfurea" offre al pubblico una riflessione inedita sulle stratificazioni del territorio, attraverso la sensibilità e lo sguardo delle nuove generazioni di artisti.

Il progetto grafico è stato coordinato dal professore Marco Lo Curzio e ideato da Paolo Costanza e Asia Sabatelli.



