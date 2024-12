Albanese,pronti anche da stasera a vendita aeroporto Palermo

"La privatizzazione dell'aeroporto di Palermo ritengo sia una partita importantissima. Va fatta, ma è una cosa che riguarda i soci, che devono stabilire le regole per vendere, nel miglior modo possibile. Ne parleremo con il sindaco Lagalla, affinché si possa avviare questa stagione". Così Alessandro Albanese, presidente della Camera di commercio Palermo-Enna e componente del Cda dell'aeroporto Falcone e Borsellino.

"Noi abbiamo una delibera esecutiva del consiglio generale - prosegue Albanese - dobbiamo assolutamente vendere, attraverso quelle che sono le cautele dei bandi pubblici, in assoluta sinergia con Comune e Provincia. Mi auguro che si possa fare nel miglior modo possibile, perché l'aeroporto vive un momento economico rilevante. Chi parla di svendita dice una nefandezza.

Vendere adesso, in questo momento storico, significa vedere nel miglior modo possibile. La Camera di commercio - conclude Albanese - ha la necessità di vendere e strategicamente si deve fare adesso. Speriamo di poterci arrivare entro il prossimo anno, ma noi siamo pronti già da stasera".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA