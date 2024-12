Agrigento capitale cultura,prefetto presiede cabina di regia

Si è svolta nel pomeriggio la prima riunione della cabina di regia istituita dal nuovo prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo su "Agrigento capitale della cultura 2025". Obiettivo intervenire con riunioni settimanali nella qualità di organismo permanente, con il compito di monitorare e coordinare le attività organizzative e logistiche, per un'organizzazione ed un coordinamento ottimali degli eventi in programma. Alla riunione ha partecipato anche il sindaco di Agrigento Micciché. Il prefetto ha sottolineato "l'importanza di una pianificazione puntuale e di un'azione sinergica tra tutti gli attori istituzionali per cogliere appieno questa straordinaria opportunità".

Tra i punti affrontati, e che saranno oggetto di specifici ulteriori tavoli di coordinamento, la riqualificazione urbana, il coinvolgimento dei comuni della provincia, il sistema di accoglienza e mobilità e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico.

Il prefetto Caccamo ha invitato tutti i partecipanti ad operare con l'obiettivo di risolvere criticità e ottimizzare le risorse disponibili. La cabina di regia tornerà a riunirsi il 27 dicembre per parlare di pianificazione del sistema parcheggi.

Concludendo i lavori, Caccamo ha esortato tutti i partecipanti, ognuno per i profili di competenza, a garantire un'adeguata promozione dell'evento, sottolineando il rilievo nazionale e mediatico della manifestazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA