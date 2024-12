A Palermo economia in crescita rispetto al resto d'Italia

L'area della città metropolitana di Palermo è in forte crescita rispetto al resto del paese. Lo dice l'analisi dell'Istituto G. Tagliacarne che ha preso in esame i dati Istat. Sono ben 8 su 10 il numero degli indicatori con performace superiore alla media nazionale. I dati sono stati presentati in mattinata alla Camera di commercio di Palermo.

"L'idea - spiega Alessandro Albanese, presidente della Camera di commercio Palermo Enna - è quella di fare, insieme alla camera nazionale e all'istituto Tagliacarne, proprio qui, alla Camera di Commercio di Palermo, un ufficio di elaborazione e diffusione trimestrale di questi dati che possono essere realmente a supporto delle imprese". Secondo i dati, fra settembre 2023 e settembre 2024, la variazione percentuale delle imprese attive in questo periodo ha fatto registrate il +0,7 (in Italia -0,4), la consistenza delle start-up innovative si attesta al +3,7 (in Italia -7,1), la variazione percentuale del numero di occupati fra il primo semestre 2023 e primo semestre 2024 è del +6,9 (in Italia: +1,5), le istituzioni iscritte al Registro Unico Nazionale del terzo settore registra il +17,0 (Italia: +11,3), il numero di occupati fra primo semestre 2023 e primo semestre 2024 a Palermo è dello +6,9 (Italia: +1,5), le esportazioni sono salite, invece del +12,9 (Italia: -1,1), i prestiti alle attività economiche fra luglio 2023 e luglio 2024 sono diminuiti del -5,6 (Italia: -5,1). E' diminuita anche la percentuale del numero di ore di cassa integrazione del -29,3 (Italia: +20,5).

"A noi sembra che dal dopo Covid in poi la città metropolitana di Palermo abbia imboccato una strada di sviluppo - spiega Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro sudi delle Camera di Commercio G. Tagliacarne - con un buon tasso di crescita. Questo sviluppo è dovuto anche al cambiamento di pelle della struttura produttiva: in vent'anni vi è stata una forte crescita dei servizi alla produzione, quindi Palermo è sempre più una città metropolitana di terziario. C'è stata anche una fortissima crescita del turismo nazionale e internazionale, che sta fornendo, insieme al complesso delle componenti dell'economia del mare, un busto molto forte per l'economia".

"Sono dati che documentano un percorso che certamente non comincia oggi e speriamo non finisca domani - ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla - ma sono numeri che danno segno di una vitalità di questa città, che, devo dire, anche molti visitatori ci raccontano e hanno premura di comunicarci".





