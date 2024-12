Stabilizzati 80 precari delle Camere di commercio siciliane

Sono stati stabilizzati 80 dipendenti precari delle Camere di commercio siciliane. La cerimonia per la firma dei contratti a tempo indeterminato si è tenuta nella sede dell'assessorato regionale delle Attività Produttive a Palermo alla presenza del presidente della Regione, Renato Schifani, dell'assessore Edy Tamajo e dei rappresentanti delle Camere di commercio dell'isola e dei sindacati di categoria.

"Siamo per l'abolizione di nuovo precariato e per la stabilizzazione del precariato che abbiamo trovato - ha detto Schifani - ce la stiamo mettendo tutta. Abbiamo individuato i fondi per farlo. L'assessore Tamajo si è battuto molto per questa misura, noi lo abbiamo ascoltato e credo che oggi sia una giornata importante per la Sicilia e per queste persone che avranno una stabilità per il loro futuro".

Degli 80 lavoratori stabilizzati 41 provengono dalla Camera di commercio di Caltanissetta, 23 da Agrigento, 9 Trapani e 7 da Palermo-Enna. I primi sono stati assunti nel 2002, gli ultimi nel 2007. Le risorse stanziate per la loro stabilizzazione sono pari ad oltre 1,3 milioni.

"Per noi è una giornata importante, diciamo la parola fine al precariato - ha commentato l'assessore Tamajo - il governo Schifani ha dato dimostrazione di voler dare certezza e futuro a coloro che già di 20anni hanno vissuto nell'ombra del precariato, grazie ad una norma approvata a novembre nel periodo delle variazioni di bilancio, è stato possibile dare certezza, futuro e stabilità a questi precari. Siamo felici".



