Aeroporto Catania,albero di Natale con 'Teste di Caltagirone'

L'aeroporto di Catania ha scelto di sostituire le tradizionali decorazioni natalizie con un albero di Natale realizzato utilizzando le 'Teste di Caltagirone', opere d'arte realizzate da maestri dell'associazione 'I ceramisti' seguendo antiche e prestigiose tradizioni artigianali del Mediterraneo, risalente al V secolo avanti Cristo.

"L'installazione 'Caltagirone in testa' - ha detto Nico Torrisi, amministratore delegato della Sac, società che gestisce i servizi a terra dello scalo - rappresenta non solo un tributo alla cultura e all'arte siciliana, ma un simbolo dei valori che aeroporto di Catania e Sac portano avanti ogni giorno: la promozione della cultura, la valorizzazione delle tradizioni e lo sviluppo economico del territorio. Siamo orgogliosi di offrire ai passeggeri un'esperienza che celebra l'identità, la creatività e il talento della nostra terra.Crediamo che la cultura sia un motore di crescita e di sviluppo, e questo progetto ne è un esempio concreto".

"Quella di oggi - ha commentato il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo - è un'occasione straordinaria per la città di Caltagirone e per i suoi maestri ceramisti, ambasciatori di un sapere artigianale che attraversa i secoli e che continua a rendere unica la nostra tradizione. Offrire ai viaggiatori uno spaccato della nostra identità artistica significa rafforzare il legame tra tradizione e modernità, tra locale e globale, e contribuire allo sviluppo economico e culturale del nostro territorio".

"Questo omaggio che la nostra associazione fa - ha dichiarato Nicolò Parrinello, presidente de 'I ceramisti' - rappresenta un invito a tutti quei visitatori che, partendo o atterrando da questo grande scalo, porteranno con sé il ricordo di una città, Caltagirone, di una terra, la Sicilia, cariche di bellezza e di saper fare"



