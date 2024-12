Teatro: Mannina e Cutino allo Spazio Franco di Palermo

Dopo i concerti di Cesare Basile e Appino, l'anteprima di Scena Nostra allo Spazio Franco ricomincia dal teatro, per due fine settimana- il 20 e il 21, e il 28 e 29 dicembre - dedicati a due protagonisti della scena contemporanea: Paolo Mannina e Giuseppe Cutino.

Autore, attore e regista palermitano, Paolo Mannina debutta con una nuova messa in scena di Accamóra, ovvero Tutto su mia madre, della compagnia Cantieri Teatrali Zabut con Luigi Maria Raùsa, e Katia Greco. Lo spettacolo nasce a partire dalla piéce Accamóra, rappresentata per la prima volta a Palermo nel 2008 con la regia di Antonia Truppo e attore protagonista Paolo Mannina che lo riallestisce nel 2017 firmandone anche la regia, e sviluppando il progetto fino all'attuale nuova veste presentata in anteprima al festival JTC - Journées theâtrales de Carthage di Tunisi nella sezione Theatre du monde lo scorso mese di novembre, entrando a fare parte di una trilogia familiare composta anche da altri due suoi lavori- Aèri scritta (2121) e l'Addimuro ovvero l'attesa (2023-24). Il regista racconta le dinamiche paradossali e a tratti surreali di una famiglia siciliana tenuta insieme dall'amore caparbio di una donna vedova e trascurata dai figli, che vive in mezzo ai ricordi di un tempo perduto. "Accamóra è legato a mia madre e alla mia vita familiare, nel senso che i frammenti di storia raccontati sono pura invenzione ma non lo sono le dinamiche sottese" spiega Paolo Mannina.

Il 28 e 29 dicembre sempre alle 21.00 è la volta di Giuseppe Cutino con il suo Totò e Vicè. Operina musicata per ombre e voci tratto dal testo di Scaldati, portato in scena da Rosario Palazzolo e Antongiulio Pandolfo con la partecipazione di Egle Mazzamuto e Sabrina Petyx e dei musicisti Maurizio Curcio e Pierpaolo Petta, prodotto da Spazio Franco, Acti-Teatri Indipendenti di Torino e La Compagnia dell'Arpa di Enna. Lo spettacolo ritorna in scena a Palermo fresco della vittoria del Premio dell'Associazione nazionale Critici di teatro, conferito alla regia di Cutino, per aver saputo orchestrare la poetica visiva e fonica di Scaldati in un'esperienza di "teatro puro".





