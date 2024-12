Sportfilm Festival, parata di stelle per la serata di gala

Parata di stelle del cinema e dello sport per la serata di gala della 44ª edizione dello Sportfilmfestival, la più antica kermesse di cinema sportivo mondiale, presieduta da Roberto Marco Oddo e diretta da Stefania Tschantret, che si è svolta ieri nel teatro Politeama di Palermo con la partecipazione di registi e produttori di 35 nazioni. A ricevere il paladino d'oro Ricky Tognazzi, che ha ritirato l'ambita statuetta in memoria del padre Ugo, e ancora Luca Barbareschi per la regia del film americano "The Penitent", il regista Paolo Genovese e l'attrice siciliana Ester Pantano per la serie tv "I Leoni di Sicilia" , Paolo Licata per "L'amore che ho" dedicato a Rosa Balistreri, Sergio Vespertino per l'interpretazione nel film di Pif "In guerra per amore" e Marianna di Martino per l'interpretazione di Agata Scalia nella serie tv "Incastrati". Il premio è stato consegnato anche ad alcuni personaggi dello sport, come l'ex cestista dell'NbI, Greivis Vasquez e ancora ad Alessandro Lucarelli e Marco De Marchi per la carriera di calciatore e procuratore sportivo. La kermesse è stata condotta dal patron Roberto Oddo con la giornalista Nadia La Malfa e con la collaborazione di Sonia Hamza e Marika Faraci.

"Sono felice ed onorato del riscontro positivo di questa edizione - ha detto Oddo - che ha fatto registrare numeri da record, per nazioni partecipanti e proiezioni di film, 80 in una settimana. La felicità dei registi e dei produttori arrivati da tutto il mondo, dal Giappone all'Australia agli Stati Uniti, folgorati dalla bellezza di Palermo e dalla magia del Festival, mi dà gli stimoli giusti per continuare a difendere nonostante le tante difficoltà, questo straordinario patrimonio culturale che è il Festival".

nn"È stato per me un vero onore - ha detto Stefania Tschantret - ricoprire il ruolo di direttore artistico di questo festival che ha regalato momenti indimenticabili, energia pura e una felicità contagiosa. La serata finale è stata la degna conclusione di un percorso ricco di emozioni, impreziosita da ospiti illustri e da un'atmosfera magica, che ha celebrato con merito i vincitori di quest'anno"



