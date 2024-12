Concerto Natale all'Ars, si consolida asse Schifani-Galvagno

Oltre ad avere allietato gli ospiti con i grandi capolavori della musica classica e l'eccelsa performance degli orchestrali della Foss, il primo concerto di Natale organizzato ieri sera a sala d'Ercole, voluto dal presidente dell'Ars e della Fondazione Federico II Gaetano Galvagno, ha plastificato un'immagine politica dal forte significato: i rapporti tra Galvagno e il governatore Renato Schifani sono sempre più solidi.

Con un fuori programma rispetto alla scaletta, il padrone di casa Galvagno a inizio serata ha invitato Schifani a stare al suo fianco per salutare il pubblico e sottolineare l'aspetto benefico dell'iniziativa: raccogliere fondi da devolvere a Maredolce onlus, l'associazione di Stefania Petyx, Pif, Ficarra e Picone che si occupa di aiutare i bambini delle case famiglia in Sicilia.

Era stato Schifani quattro giorni fa a volere al suo fianco Galvagno per la cerimonia di consegna del premio Alessi, ieri le due massime cariche istituzionali siciliane erano di nuovo insieme per condividere l'iniziativa di beneficienza. "Riconosco al presidente Galvagno una grande capacità di mediazione, ha la mia massima stima", ha detto Schifani prendendo la parola, a conferma che ormai da diverso tempo i rapporti sono consolidati.

Preludio a una settimana parlamentare fondamentale: domani in aula ci sarà la discussione generale della manovra di stabilità per il 2025, dopodomani si comincerà a votare. Obiettivo: approvare bilancio e legge di stabilità entro venerdì prossimo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA