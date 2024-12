Centro studi a Messina tra ateneo e aeronautica militare

"Abbiamo un progetto ambizioso: la creazione di un centro studi e polo museale che possa ricongiungere l'osservatorio dell'Università e il Teleposto dell'aeronautica, dando vita a uno spazio dedicato alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione dell'inestimabile patrimonio custodito. I due Enti conservano oggi un patrimonio unico di strumenti per le importanti applicazioni che svolgono, ma anche storico, quali dispositivi meteorologici e sismometri". Lo ha detto il professore Salvatore Magazù, decano di Fisica dell'ateneo, ai lavori di "South risk: from data collection to monitoring interventions and risk prevention. A Southern History", incontro organizzato dall'università di Messina in collaborazione con l'aeronautica militare. La riunione ha offerto importanti riflessioni sul ricco patrimonio storico-scientifico delle istituzioni meridionali nate tra il XVIII e il XX secolo connesse ai rischi naturali, quali eventi meteorologici estremi, cambiamenti climatici e rischi sismici.

"L'impegno con cui l'aeronautica e l'università di Messina - ha aggiunto Magazù - cercano di tutelare il patrimonio storico-scientifico del Teleposto Meteorologico e dell'Osservatorio Sismologico si distinguono come esempio di dedizione istituzionale che non solo alimenta il progresso nelle scienze, ma garantisce anche la conservazione e la trasmissione di un'eredità scientifica di eccezionale valore".



