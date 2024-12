Calcio:Palermo; Dionisi, 'Io responsabile ma non mi dimetto'

"Dimettermi? Sarebbe assurdo. Mi sento responsabile, colpevole, ci sta che i tifosi se la prendano con me. Ci metto la faccia e non giro le spalle alle difficoltà: ho dimostrato nella mia carriera di aver carattere".

Dopo la sconfitta casalinga con il Catanzaro, l'allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, è l'unico a presentarsi davanti a taccuini e telecamere. La squadra resterà in ritiro in città, in vista del delicato test esterno di sabato con il Sassuolo. "Lo faremo - assicura il tecnico - per affrontare il problema, per parlarne. Il momento dice che le cose non stanno andando bene.

Sicuramente è un segnale. Non vogliamo trovare colpevoli ma soluzioni. il Catanzaro? Cosa devo dire, una squadra ha fatto molto di più dell'altra ma ha perso. Noi da venti metri non la mettiamo sotto il sette. Brunori? Aveva mezz'ora nelle gambe per un problema al polpaccio. Poi non so se avrebbe giocato, ma i medici mi avevano detto che aveva mezz'ora. Questo è solo per essere chiaro, lo sapevo già ieri ma non potevo dirlo. Non c'è nessuna guerra, non sono venuto per fare epurazione o per allenare una squadra nuova - continua - Ora ci siamo dentro, bisogna metterci faccia e cuore. Il rigore che ci è stato negato? Sembrava netto",



Riproduzione riservata © Copyright ANSA