Pallanuoto: A1;Gran prova dell'Ortigia, la Florentia affonda

Dominio in acqua e sorpasso in classifica. Nella decima giornata del campionato di A1 di pallanuoto l'Ortigia batte la Florentia, giocando una buona gara, ritrovando compattezza difensiva e riuscendo a costruire pregevoli trame offensive.

L'avvio è un po' lento, la squadra di Piccardo appare contratta e gli ospiti ne approfittano andando in vantaggio dopo appena 50 secondi. Ma è un fuoco di paglia. Cassia pareggia un minuto più tardi e, a metà tempo, l'Ortigia inizia ad aumentare l'intensità e il ritmo del suo gioco. A quel punto, emerge la differenza di valori tra le due formazioni e i biancoverdi diventano spietati, chiudendo il primo parziale sul 4-1. Nel secondo tempo, la Florentia prova a tenere il passo ma, sul risultato di 6-3 e a meno di tre minuti dalla sirena, gli uomini di Piccardo compiono l'allungo decisivo con Campopiano e con la doppietta di Di Luciano, tra i migliori in acqua oggi. A metà gara, dunque, l'Ortigia dilaga, è avanti di sei reti. Nella terza frazione, c'è maggiore equilibrio, con i toscani che provano timidamente a mettere un po' più di pressione, ma non riescono a frenare l'attacco biancoverde, sempre lucido e praticamente perfetto in superiorità. L'Ortigia allora controlla e, nell'ultimo tempo, dopo la rete iniziale degli ospiti, dilaga con un poker di qualità.

Nel dopo partita, parla Sebastiano Di Luciano, attaccante dell'Ortigia, il quale sottolinea l'importanza di questa vittoria: "Non è stata una settimana facile, venivamo da una bruttissima prestazione a Roma, dove abbiamo subito una sconfitta che ancora brucia, come anche altre che abbiamo subito in campionato. Per tale ragione, era importante ricompattarsi immediatamente e tornare a vincere. Oggi abbiamo vinto e stasera scherzeremo un po' sulla sconfitta di domenica scorsa, anche per cercare di esorcizzarla e cancellarla, concentrandoci sulla bella prestazione di oggi e iniziando a pensare al derby contro la Nuoto Catania".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA