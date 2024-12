Tennis e padel, a Enna la Festa delle racchette siciliane

Dopodomani, dalle ore 10.30, il teatro Neglia (ex Garibaldi) di Enna ospiterà la Festa delle racchette siciliane, evento promosso dalla Fitp regionale, un momento per festeggiare i risultati del 2024 ottenuti in Italia e all'estero dai siciliani di tennis, padel, beach tennis e pickleball.

Giorgio Giordano, presidente regionale, i consiglieri, i delegati e i fiduciari, consegneranno i premi per la stagione che sta per andare in archivio agli atleti siciliani che si sono messi in luce. Verranno assegnati, tra gli altri, il premio "Circolo dell'anno", "atleta dell'anno", e quelli "Fair play Simone Geracitano" e "Gabriele Palpacelli". Previsti anche dei momenti di intrattenimento e la proiezione di un video che racchiude in sintesi la stagione che si è appena conclusa.

"Il 2024 - commento del presidente Giorgio Giordano - è stato un anno incredibile per il nostro movimento. Abbiamo ottenuto tanti successi, sia a livello individuale che di squadra, in tutte le nostre quattro discipline".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA