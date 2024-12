Louise Michel salva 35 migranti, trovata anche barca in fiamme

"Abbiamo terminato il salvataggio di 35 persone, dopo aver cercato nel corso della giornata di ieri altre due imbarcazioni". Lo fa sapere la Louise Michel, la ex motovedetta francese diventata nave umanitaria della Ong finanziata dall'artista Banksy.

"Temiamo che queste ultime due barche - prosegue la Ong - siano state intercettate dalla cosiddetta guardia costiera libica. Nella posizione della seconda barca abbiamo trovato solo un natante vuoto e ancora in fiamme. Abbiamo cercato attorno ad esso ma non abbiamo trovato nulla".

Al momento la Louise Michel sta costeggiando il Sud della Sicilia. La nave ha salvato i 35 naufraghi dopo l'allerta di Alarm Phone.



