Kore ospita concerti polizia, 'grazie a forze dell'ordine'

La recente classifica sulla qualità della vita, redatta da ItaliaOggi con l'apporto dell'università La Sapienza di Roma, ha collocato Enna al primo posto in Italia per la sicurezza. "Un risultato che certamente si deve a una consolidata tradizione di civiltà degli ennesi ma anche all'impegno delle forze dell'ordine che vi operano con particolare dedizione", commentano dall'ateneo Kore che "considera la sicurezza della città come uno dei fattori promozionali del suo successo" e che per questo ha "deciso di ringraziare le forze dell'ordine mettendo a disposizione il proprio auditorium principale per due concerti natalizi che saranno tenuti proprio dalla banda dell'associazione nazionale della polizia il 19 e il 21 dicembre, rispettivamente per l'università e per la cittadinanza".

"È un modo per esprimere la nostra riconoscenza - sottolineano dall'università Kore di Enna - alla polizia, e attraverso di essa anche ai carabinieri, alla guardia di finanza, alla polizia locale e ai vgili del Fuoco e a tutti gli operatori che contribuiscono a garantire uno standard di sicurezza e di benessere che è molto apprezzato dagli studenti universitari e dalle loro famiglie. Enna e la sua università sono scelte anche per questo motivo, perché qui ragazze e ragazzi non rischiano di essere rapinati per strada o di essere esposti ai rischi tipici delle grandi aree metropolitane, o di rimanere vittime dell'indifferenza della gente in caso di pericolo".

Nei due concerti verranno eseguiti brani scelti dalla migliore tradizione musicale del Natale e altri tratti dalle colonne sonore di celebri film.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA