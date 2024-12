Al via Vinacria a Siracusa, oltre 60 cantine in vetrina

Dal 14 al 16 dicembre prossimi Siracusa ospiterà la prima edizione di Vinacria - Ortigia Wine Fest che si terrà all'Antico Mercato di Ortigia (Via Emmanuele de Benedictis), un'iniziativa che promette di diventare un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del buon bere e della cultura siciliana. Marco De Bartoli, Federico Graziani, Frank Cornelissen, Caravaglio, Feudo Montoni sono solo alcune delle oltre 60 cantine presenti, suddivise per i tre antichi valli (Val di Mazara, Val di Noto Val Dèmone) e l'Etna a cui sarà dedicata un'area specifica (in realtà la suddivisione antica dei valli siciliani comprendeva all'interno del Val di Noto anche Catania con una porzione di Etna sud e sud - est).

"Siamo entusiasti di presentare la prima edizione di Vinacria, un evento unico che celebra la straordinaria ricchezza del vino siciliano e della cultura enologica - dichiarano Giada Capriotti e Silvano Serenari dell'Associazione Culturale Godot - con Vinacria vogliamo offrire un'esperienza immersiva, che permetta non solo di degustare i vini più rappresentativi della nostra isola, ma anche di conoscere le storie, le tradizioni e le persone che si celano dietro ogni calice".

Spazio anche all'olio con le aziende Viveretna, Tondo, Sciabacco e Di Mino e non mancheranno gli approfondimenti e le masterclass sugli Oli monovarietali e gli Oli IGP di Sicilia curate dall'Irvo: "La partecipazione dell'Istituto Regionale del Vino e dell' Olio al Vinacria Ortigia Wine Fest 2024 è un'occasione anche per lanciare, in anteprima, il riconoscimento della Sicilia quale "Regione europea dell'enogastronomia 2025" - sottolinea Giusi Mistretta, commissaria dell'Irvo - un'opportunità per mettere in risalto le eccellenze siciliane nell'ambito della viticoltura e dell'olivicoltura".

Tra le novità anche l'area tasting con Volcano Gin, la distilleria Giovi che farà delle dimostrazioni di come funziona la distillazione e Ardeaseal che presenterà il nuovo tappo ottenuto da biopolimeri vegetali, sarà presente anche con un banco di assaggio dedicato ai vini italiani e francesi.



