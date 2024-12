A Gibellina si apre 'Plenaria', residenza con 5 fotografi

Con l'inaugurazione della mostra 'Dettagliatamente' di Vito Faraci si apre sabato 14 dicembre, alle ore 17,30, presso Belìce/Epicentro di Gibellina (Trapani) 'Plenaria: nuovi fermenti creativi per Belìce/EpiCentro della memoria viva', un ciclo di appuntamenti e attività, curate dal direttore Giuseppe Maiorana, e che in questa nuova edizione, vedrà la presenza di cinque artisti in residenza che si alterneranno sino a giugno 2025. Vito Faraci è il primo dei 5 artisti. Il fotografo salemitano espone 32 fotografie in bianco e nero, che offrono una insolita riflessione visiva sulla città di Gibellina e sulle sue opere d'arte all'aperto. Un progetto fotografico avviato nel 2021, "in cui i dettagli catturano non solo l'architettura e le opere d'arte, ma anche i piccoli particolari che raccontano la vita quotidiana della città. Ogni scatto sembra un invito a esplorare non solo il paesaggio urbano, ma anche la storia e le emozioni che esso racchiude", spiega Giuseppe Maiorana.

Nei mesi successivi saranno ospiti della rassegna i progetti di Marta Vultaggio, Emiliano Battistini, Miriam Iervolino e Rossana Taormina.



