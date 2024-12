Truffe agli anziani, incontro in commissariato a Palermo

Incontro al commissariato San Lorenzo per sensibilizzare gli anziani contro le truffe, organizzato in collaborazione con la Parrocchia di "San Vincenzo" ed il suo parroco, don Calogero.

La dirigente del commissariato Silvia Como ha spiegato al gruppo di anziani quali sono le truffe in cui potrebbero incappare e come fare a riconoscerle e quindi prevenirle. Al momento numerose truffe sono state messe a segno dai finti poliziotti o carabinieri che si presentano (di persona o al telefono) comunicando alla vittima che un proprio familiare ha causato un grave incidente stradale che ha causato feriti. Servono soldi per evitare il carcere ma non è vero. Una seconda truffa quella del falsi funzionari Inps, Enel, Amg Gas, vigili del fuoco e altre aziende che riescono a carpire la fiducia degli anziani e si fanno consegnare soldi o sottraggono oggetti di valore. Ancora la truffa del pacco. I truffatori si presentano alla porta con un pacco e sostengono di dover consegnare della merce ordinata da figli o parenti chiedendone il pagamento in contanti. Bisogna stare molto attenti al buon samaritano che si trova fuori dai supermercati, uffici postale e cerca di accompagnare l'anziano fino a casa per potere portare via soldi e gioielli. Infine quelli che cercano di vendere le pietre preziose. All'incontro hanno preso parte i giovani musicisti del quintetto di flauti Arcadie del Conservatorio di Palermo che, diretti dal Maestro Sollima, hanno eseguito brani di repertorio e tipici della tradizione natalizia. Presente all'iniziativa anche il sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, maestro Marco Betta.



