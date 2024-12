Evento Telethon a palazzo Steri a Palermo

Domenica 15 dicembre, alle 16, nel complesso monumentale di Palazzo Steri a Palermo, si terrà una raccolta fondi a favore di Fondazione Telethon, per malattie genetiche rare.

In programma un evento di beneficenza: un convegno che tratterà le varie patologie neurologiche, oltre alla presenza di ricercatori e professori ordinari ci saranno anche testimonianze di pazienti e familiari, previsto poi un intermezzo musicale degli Elis Sax Quartet e la partecipazione del duo comico i Badaboom".

"Il 21 e 22 dicembre vi aspettiamo in 58 piazze per la raccolta fondi" dice Antonella Lupo, delegata Telethon.



