Schifani, 2025 anno strategico per gestione 18 miliardi

"Mi accingo a partire per Roma per firmare l'accordo di programma col ministro della Salute Orazio Schillaci che ci consente di avere 800 milioni per l'edilizia sanitaria. Il 2025 sarà un anno strategico e impegnativo, gestiremo 18 miliardi di euro per 7 programmi, di cui 5 miliardi del Po Fesr. La grande sfida è, non solo ottenere somme extra-regionali ma spenderle e saperle rendicontare, un tema tecnico che si intreccia con l'azione di governo". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in apertura dell'evento di chiusura dei programmi Po Fesr Sicilia e Eni Italia-Tunisia 2014-2020, in corso al marina convention center del molo trapezoidale.

"Oggi registriamo un risultato non indifferente quello di aver recuperato l'intera disponibilità della programmazione del Po Fesr 2014-2020, e andiamo avanti anche con l'impegnativo programma del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 stipulato con il premier Giorgia Meloni - ha detto Schifani parlando con i cronisti - Siamo consapevoli che sono opportunità che l'amministrazione regionale non può e non deve perdere. Tutto dipende non solo dall'efficienza della politica ma anche degli uffici, e devo ringraziare in questo il dirigente Vincenzo Falgares che è una vedetta sotto il profilo del controllo ma anche della qualità della propria attività".



