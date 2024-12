Fiasconaro in Usa per Atlantic Council e agenzia Onu donne

Dalla Sicilia alla conquista degli Usa: i panettoni Fiasconaro saranno presenti a Washington, all'inaugurazione della nuova sede dell'Atlantic Council - il potente think tank americano che a settembre ha premiato la premier Giorgia Meloni - . I panettoni Fiasconaro saranno anche a New York, all'Holiday Party della Un Population Fund Agency, agenzia delle Nazioni Unite che si occupa delle donne in tutti i Paesi del mondo.

Gli States sono ormai a pieno titolo tra i settanta Paesi in cui Fiasconaro è presente con i suoi prodotti. L'azienda dolciaria siciliana ha raggiunto un fatturato di 34 milioni di euro, con un'incidenza dell'export vicina al 30%.

Tra i mercati strategici spiccano proprio gli Stati Uniti, dove il marchio ha iniziato il suo percorso nel 1998 con la partecipazione al Summer Fancy Food di New York, il più grande evento agroalimentare del continente americano. Oggi, dopo 25 anni, il mercato americano rappresenta una realtà consolidata, con un giro d'affari che nel 2023 ha rappresentato il 5% del totale del fatturato estero.

"Grazie a Giosetta Capriati, ambasciatrice dell'azienda nel mondo, quest'anno i nostri panettoni saranno presenti a Washington, all'inaugurazione della nuova grande Sede dell'Atlantic Council - spiega Nicola Fiasconaro - una delle tante iniziative, non solo di carattere economico ma anche culturale e sociale, che confermano gli stretti legami tra la nostra azienda e gli Stati Uniti".

Non a caso a fine 2023, anno del settantesimo compleanno dell'azienda, il panettone Fiasconaro ha accolto gli ospiti del Christmas Party alla Casa Bianca. L'opera dolciaria è stata esposta su un tavolino all'ingresso della residenza presidenziale.



