Sindaco Palermo, aspiro al bis e non a fare il Governatore

"Escludo, hic et nunc, di pensare di essere candidato alla presidenza della Regione siciliana per tre motivi: sto lavorando per la mia città e se ci saranno le condizioni mi farebbe piacere riproporre la mia candidatura per un secondo quinquennio; ritengo giusto che un uscente che ha ben operato si ricandidi e infine perché i giudizi sull'attuale governo Schifani ci dicono che questa Regione sta andando bene.

Non vedo alcun motivo per immaginare ricambi al vertice della Regione, ma certamente abbiamo voglia di essere presenti al dibattito politico, non solo nei Comuni ma soprattutto all'Assemblea regionale siciliana". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, alla presentazione del nuovo soggetto politico ideato assieme all'ex governatore dell'isola e leader del Mpa Raffaele Lombardo e all'ex coordinatore di Fi in Sicilia Gianfranco Miccichè.



