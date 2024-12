Picasso davanti alle sue muse ispiratrici

Le muse, le donne ma anche la corrida sono temi importanti per Pablo Picasso. Alcune opere esposte a palazzo reale a Palermo nell'ambito della mostra "Celebrating Picasso" riprendono questo filone seguito dall'artista.

Le sue amanti, le sue mogli e le sue muse costituiscono una sintesi tra eros e creatività, costituendo una simbiosi nelle sue opere, alcune delle quali sono in mostra a Palermo. Ad ogni nuova fase creativa una donna sembra entrare nella sua vita.

Nell'inverno 1945/46, la passione di Picasso si accese per la sua musa, che allora era Françoise Gilot. A lei sono ispirati alcuni ritratti.

Altro tema importante per Picasso è la corrida. Considerava l'arena la sua casa, una metafora esistenziale. Si immaginava al centro dell'arena cona tela da dipingere con la morte che sopravviene al minimo errore.

Questo tema emerge attraverso alcune acquetinte e linoleografie, tecnica che l'artista esplora a partire dal 1954.

Un esempio è "Piccola testa di donna incoronata con i fiori", opera in mostra scelta come immagine portante dell'esposizione.





