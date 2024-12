Il nipote di Picasso, 'Mio nonno artista della modernità'

Nella mostra su Picasso, organizzata dalla Fondazione Federico II, si intravede un progetto con una visione chiara e ambiziosa. È il giudizio che dell'esposizione dà il nipote del pittore, Olivier Widmaier Picasso. Intervenuto alla presentazione dell'iniziativa in collegamento dagli Stati Uniti, ha ringraziato il presidente Gaetano Galvagno e ha detto: "Questa mostra in omaggio a Pablo Picasso ha l'obiettivo di offrire al grande pubblico palermitano e anche ai visitatori di tutto il mondo una presentazione inesauribile del talento di mio nonno. Non si tratta di un approccio generalista, in cui il visitatore rischia di perdersi ma di un sottile equilibrio delle opere presentate".

"Picasso - ha aggiunto - osservava la cultura italiana, che alimentò il suo periodo neorealista dopo il cubismo e prima del suo stesso surrealismo. Palermo è quindi una tappa per ricordarlo. Verrò presto a trovarvi a Palazzo Reale per parlare direttamente di Pablo Picasso, Il più grande artista della modernità e anche un po' il nonno di tutti noi".



