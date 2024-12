Schifani, "Porto Termini Imerese mira a diventare grande hub"

"Sul ponte di Termini Imerese noi guardiamo alla mobilità del anche perché l'operazione Pelligra, di salvataggio di quell'indotto, pone l'esigenza di una mobilità marina di import ed export. Quindi il porto di Termini imprese mira ad essere una hub per l'esportazione. Noi su questo faremo la nostra parte". Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani parlando a margine della sesta edizione di 'Noi, il Mediterraneo', organizzato dall'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale al Marina Yacthing di Palermo.

"L'autorità portuale di Palermo ha dimostrato in questi anni con la gestione di Pasqualino Monti di avere un passo in più - ha detto il governatore - Siamo cresciuti moltissimo e lo dobbiamo moltissimo a lui, il cui mandato scade purtroppo a luglio. Se dipendesse da me, cambierei la legge per rinnovarlo in eterno". "E' cambiata - ha proseguito Schifani - la mobilità marina del nostro sistema. E' cambiata una parte della città.

Continueremo con la bonifica di un'altra parte della città, la zona Sperone. C'è un progetto che è pronto per essere utilizzato. La Regione è pronta fare la sua parte affinché il percorso di restituzione del Mare di Pasqualino Monti non si fermi".



