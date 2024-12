Prefetto Agrigento, capitale cultura? Occorre scossa

"Agrigento capitale della cultura di fatto inizia domani, bisogna dare una scossa energica a tutti i protagonisti impegnati in questo appuntamento che vedrà il territorio in primo piano a livello internazionale". Lo ha detto incontrando i giornalisti, nella sua prima conferenza stampa dopo la nomina il nuovo prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo.

A proposito della gestione del problema dell'immigrazione, Caccamo ha detto che "al momento la situazione è tranquilla, ma sappiamo bene che tra qualche mese potrebbe essere ben diversa e, dunque, non dobbiamo farci trovare impreparati".

Il prefetto ha poi annunciato che incontrerà nei prossimi giorni tutti i sindaci della provincia per fare il punto insieme a loro delle esigenze dei rispettivi territori, soprattutto in termini di tutela della popolazione, annunciando un'azione coordinata e di collaborazione reciproca a livello interistituzionale insieme a forze dell'ordine ed autorità giudiziaria.

Nominato al posto di Filippo Romano, trasferito a Vicenza dopo 18 mesi dal suo insediaemento, Caccamo ha indicato nell'emergenza idrica e nella sicurezza urbana i temi per lui di prioritaria importanza.



