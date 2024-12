Parassita minaccia i pini che circondano casa di Pirandello

La pineta della casa natale di Luigi Pirandello è in pericolo a causa di un parassita, il Matsucoccus che attacca i pini marittimi della zona. L'allarme arriva da Giuseppe Di Rosa, del Codacons di Agrigento. Il fenomeno si manifesta inizialmente con l'ingiallimento degli aghi di pino. Successivamente la pianta comincia a essudare una resina bianca che porta alla morte dell'albero in un paio d'anni.

"È una strage silenziosa - dice Di Rosa - che colpisce gli splendidi esemplari che circondano la casa di Pirandello, luogo di valore storico e simbolico". Il Codacons si unisce all'allarme degli agronomi chiedendo un intervento immediato da parte delle autorità per salvare ciò che è ancora recuperabile e prevenire ulteriori danni agli alberi di contrada Caos.

"Non possiamo permettere che la pineta della Casa di Pirandello, insieme allo spiazzo circostante, venga abbandonata a un destino tanto triste", aggiunge il Codacons.



