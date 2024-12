Monti, in 7 anni grandi risultati per AdSP Sicilia Occidentale

"Abbiamo ricostruito un'infrastruttura, lo abbiamo fatto partendo dalle opere di grande infrastrutturazione, alla ricostruzione delle strutture ricettive, quindi i terminal. Abbiamo costruito cinque terminal in quattro porti. A Palermo abbiamo realizzato il terminal aliscafi, crociere, il molo Trapezoidale, che è un molo che oggi può ospitare 14 mega yacht di dimensioni molto importanti". Così Pasqualino Monti, presidente uscente dall'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, parlando del bilancio da lui tracciato nel corso della sua amministrazione. Secondo dati forniti dell'Adsp del Mare di Sicilia Occidentale, il Pil dell'Autorità è cresciuto di 45 volte in sette anni, ossia la durata della carica di Monti, che si è insediato nel 2017.

"Abbiamo - prosegue - ricostruito la filiera della cantieristica, da quella maggiore a quella minore. Abbiamo creato un sistema che, da un lato ci ha consentito di raggiungere numeri importantissimi per la crescita del Pil, da un altro alto invece ci ha consentito di incrementare un'occupazione a dismisura. A questo si aggiunge un terzo risultato importante, cioè, nei porti del nostro network finalmente si respira aria di città: non sono più luoghi chiusi alla città ma aperti, quindi riqualificati, ristrutturati, che hanno ricucito quella ferita con le città che hanno la fortuna di ospitarli". "Questo luogo - il Marina Yacthing all'interno del molo Trapezoidale - è stata un'opera molto importante, della quale noi andiamo molto fieri. Io, in particolare, sono orgoglioso di aver guidato una squadra che ha unito ai risultati numerici, anche una grande capacità di innamorarsi del progetto, che è stato realizzato in tempi molto ridotti, con una passione e dedizione che di solito non di trovano facilmente e che ha prodotto importanti risultati numerici", conclude Monti.



