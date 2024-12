Concerto per la Pace a Palermo con Noa e Miriam Toukam

Un Concerto per la Pace tra Israele e Palestina. Noa, insieme a Miriam Toukan, chiude a Palermo la sedicesima edizione del festival Porto D'Arte, rassegna di musica, teatro e cinema ideato dalla società Terzo Millennio srl - Progetti Artistici e promosso e patrocinato dall'assessorato al Turismo della Regione siciliana. Sabato 14 dicembre alle 21 al Teatro Golden di Palermo, sul palcoscenico l'artista iraeliana Noa, insieme alla sua band e a Gil Dor e l'artista palestinese Miriam Toukan, che si esibiranno per dire no al conflitto israelo-palestinese. Le due artiste, da sempre impegnate per la pace, celebreranno attraverso la musica la fratellanza tra due popoli storicamente separati da un conflitto. Dopo le esibizioni soliste le due cantanti si riuniranno sul palco per esibirsi in diversi brani performati in arabo, ebraico e inglese.

Noa è stata una delle protagoniste del movimento che dall'inizio del 2023 si batte nelle piazze israeliane per le dimissioni di Netanyahu e del suo governo, già da prima dello scoppio della guerra con Hamas.

Miriam Toukan, cantante, autrice, avvocato, attrice e attivista per la pace è impegnata sul fronte dei diritti umani sin dagli inizi della sua carriera. È membro di tanti movimenti per la pace come "Standing Together", "Combatants for Peace", ̈Mujeres tejiendo la paz ̈ e «Women Wage Peace», un movimento femminile fondato dopo la guerra di Gaza del 2014.



