Auto: la Monte Erice chiuderà Campionato velocità montagna

Si terrà nel primo fine settimana di settembre, da venerdì 5 a domenica 7, l'edizione numero 68 della cronoscalata Monte Erice. L'ha stabilito la Giunta sportiva dell'Automobil Club d'Italia. La gara del 2025 assegnerà il titolo del trofeo più ambito e prestigioso della velocità in salita dopo aver ospitato la prima edizione in assoluto quest'anno, quando è stata valida come prima prova del nuovo Campionato Supersalita. E, al tempo stesso, sarà valida anche per il Campionato italiano velocità della montagna oltre che per il Campionato italiano velocità salita auto storiche.

"È per noi motivo di orgoglio essere stati scelti per chiudere il campionato - sono le parole di Giovanni Pellegrino, presidente dell'Automobile Club Trapani, l'ente organizzatore della cronoscalata -. Quest'anno abbiamo avuto il privilegio di ospitare la prima prova nella storia del campionato e nel 2025, invece, saremo l'ultima competizione che, pertanto, assegnerà il titolo nella competizione regina della Velocità della montagna".

Nel 2024 la Monte Erice ha conquistato tutti i record del Campionato Supersalita per piloti verificati (165), partiti (163) e classificati (152).



