Allungato femore a paziente in Ortopedia Umberto I a Siracusa

Nel reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Umberto I di Siracusa una giovane paziente di 23 anni, affetta da un accorciamento del femore sinistro di 5 cm a seguito di un trauma in età adolescenziale, è stata sottoposta a un innovativo intervento di allungamento osseo mediante un sistema endomidollare elettromagnetico.

"La tecnica standard per correggere accorciamenti così significativi - spiega il direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia Salvatore Caruso - prevedeva l'utilizzo di fissatori esterni che, nel caso di un allungamento al femore, non sono scevri di complicanze come rigidità articolare e limitazioni funzionali, soprattutto nei pazienti più giovani. Il nuovo sistema elettromagnetico, meno invasivo e più confortevole per il paziente, permette di allungare l'osso in modo graduale e controllato, minimizzando il rischio di complicanze e garantendo una ripresa più rapida. Tale procedura rappresenta una rivoluzione nella cura delle dismetrie ed offre ai pazienti una soluzione più efficace e meno invasiva. L'ospedale Umberto I di Siracusa si riconferma così all'avanguardia nel campo dell'ortopedia, garantendo ai suoi pazienti le migliori cure possibili".

"L'impegno e la professionalità del team con la sua formazione anche a livello internazionale, unitamente alle azioni di ampliamento e di potenziamento dell'organico che abbiamo operato sia in termini qualitativi che quantitativi - commenta il direttore generale dell'Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone - hanno consentito di portare a termine con successo un delicato intervento chirurgico secondo una nuova tecnica pioneristica in Sicilia che offrirà ai pazienti notevoli benefici a lungo termine. L'ospedale di Siracusa è in grado di offrire ai suoi pazienti le più avanzate tecniche chirurgiche a conferma dell'eccellenza delle cure erogate".



