Un uomo di 40 anni è stato ucciso a coltellate questa sera a Siracusa. Il delitto è avvenuto in via Italia, nella zona nord della città. Non sono ancora chiare la dinamica ed i motivi dell'omicidio sul quale indaga la polizia. Sembra che la vittima sia stata accoltellata davanti la porta della sua abitazione ma si tratta di una ricostruzione ancora da verificare. Gli investigatori sarebbero sulle tracce dell'aggressore.



